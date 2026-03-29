Мэр Жуковского прокомментировал пожар в жилом доме

Глава Жуковского Пак: при пожаре в жилом доме пострадавших нет

При пожаре в Жуковском Московской области никто не пострадал. Об этом сообщил глава городского округа Андроник Пак в своем канале в Max.

«В настоящее время пожар в жилом доме по адресу ул. Фрунзе, 12 локализован, все экстренные службы находятся на месте. Все жители эвакуированы, пострадавших нет», — написал он.

Пункт временного размещения развернут в школе №8. Причины возгорания пока неизвестны, специалисты продолжают работу, заключил Пак.

Возгорание началось в воскресенье, 29 марта. В областном управлении МЧС рассказывали, что огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется. На месте работают около 70 специалистов, используется 25 единиц техники. Проводилась эвакуация жильцов.

До этого Telegram-канал Baza писал о пожаре на стройке элитного жилого комплекса «Шагал» на юге Москвы. На момент публикации сведений о пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее россиянка получила срок за то, что двое ее детей не выжили в пожаре.