Россиянка получила срок за то, что двое ее детей не выжили в пожаре

В Липецке мать осудили за то, что двое ее детей не выжили в пожаре
В Липецке вынесли приговор 29-летней матери, чьи дети не выжили в пожаре. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 18 сентября прошлого года в комнате общежития на улице Адмирала Макарова. Мать отправилась в гости, оставив двух и трехлетнего мальчиков одних дома — дверь была заперта на навесной замок. Пока родительницы не было, они нашли газовую зажигалку и подожгли лежавший на полу поролон. Возник пожар, мальчики отравились угарным газом и не выжили.

Следствие установило, что женщина ранее уже знала о случаях неосторожного обращения младшего сына с огнем, однако все равно оставила малолетних в одиночестве с доступом к источнику огня. Суд приговорил ее к одному одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее многодетную россиянку обвинили в том, что трое ее детей сгорели в пожаре.

 
