Из дома в подмосковном Жуковском эвакуируют жильцов

Спасатели продолжают ликвидацию возгорания жилого дома в Жуковском Московской области. Проводится эвакуация жильцов, сообщила пресс-служба МЧС столичного региона.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдался черный дым с чердачного помещения пятиэтажного жилого дома», — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что огонь распространился по всей кровле, площадь пожара уточняется. На месте работают около 70 специалистов, используется 25 единиц техники. В МЧС также подтвердили, что горит дом на улице Фрунзе.

Возгорание началось в воскресенье, 29 марта. Информации о пострадавших, не приводится.

До этого Telegram-канал Baza писал о пожаре на стройке элитного жилого комплекса «Шагал» на юге Москвы. На момент публикации сведений о пострадавших в результате происшествия нет. Канал отметил, что площадь распространения огня — 50 квадратных метров.

