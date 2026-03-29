В Москве начался пожар на стройке элитного ЖК

Baza: произошел пожар на стройке ЖК премиум-класса Шагал на юге Москвы

В Москве произошло возгорание жилого комплекса (ЖК) премиум-класса «Шагал», застройщиком которого является ГК «Эталон». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Строительные материалы загорелись на набережной Марка Шагала, на территории строящегося жилого комплекса. На месте работают экстренные службы, о пострадавших данных нет», — сказано в посте.

Как уточняется, площадь распространения огня — 50 квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар начался на Автозаводской улице, в здании строящегося ЖК «МАРК» ЗИЛАРТ. Цены квартир в нем сейчас варьируются от 20 до 53 миллионов рублей, отмечает канал.

Официальных данных о происшествии на момент публикации нет.

Накануне в городе Хотьково Московской области начался пожар в квартире. В ней без присмотра взрослых находились трое детей: годовалая девочка, ее шестилетний брат и девятилетняя сестра.

Двое старших детей смогли самостоятельно выбраться из жилища, их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Однако их маленькая сестра осталась в квартире и не выжила.

Ранее россиянка получила срок за то, что двое ее детей не выжили в пожаре.