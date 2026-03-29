Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве начался пожар на стройке элитного ЖК

Baza: произошел пожар на стройке ЖК премиум-класса Шагал на юге Москвы

В Москве произошло возгорание жилого комплекса (ЖК) премиум-класса «Шагал», застройщиком которого является ГК «Эталон». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Строительные материалы загорелись на набережной Марка Шагала, на территории строящегося жилого комплекса. На месте работают экстренные службы, о пострадавших данных нет», — сказано в посте.

Как уточняется, площадь распространения огня — 50 квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», пожар начался на Автозаводской улице, в здании строящегося ЖК «МАРК» ЗИЛАРТ. Цены квартир в нем сейчас варьируются от 20 до 53 миллионов рублей, отмечает канал.

Официальных данных о происшествии на момент публикации нет.

Накануне в городе Хотьково Московской области начался пожар в квартире. В ней без присмотра взрослых находились трое детей: годовалая девочка, ее шестилетний брат и девятилетняя сестра.

Двое старших детей смогли самостоятельно выбраться из жилища, их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Однако их маленькая сестра осталась в квартире и не выжила.

Ранее россиянка получила срок за то, что двое ее детей не выжили в пожаре.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!