Московские пожарные потушили горящее здание элитного ЖК

Пожар в строящемся здании на юге Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло в строении, расположенном на набережной Марка Шагала. По информации СМИ, в одном из зданий строящегося жилого комплекса (ЖК) премиум-класса «Шагал» застройщика ГК «Эталон» загорелись строительные материалы. Пожар оперативно локализовали.

Как отмечали журналисты, стоимость квартир в этом ЖК сейчас варьируется от 20 до 53 млн рублей.

До этого сообщалось о пожаре в подмосковном Жуковском. Жильцов горящего дома пришлось экстренно эвакуировать.

Также в этот день в городе Хотьково Московской области произошел пожар в квартире. Сообщалось, что мать оставила троих детей без присмотра, одного ребенка не успели спасти.

Ранее многодетную россиянку обвинили в том, что трое ее детей сгорели в пожаре.