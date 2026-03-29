Годовалая девочка не выжила во время пожара в Подмосковье

В Подмосковье во время пожара не выжила годовалая девочка

В Подмосковье мать оставила троих детей одних и в результате ее годовая дочь не выжила в пожаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 28 марта в городе Хотьково. В квартире одного из домов начался пожар, когда там без присмотра взрослых находились трое детей: годовалая девочка, ее шестилетний брат и девятилетняя сестра.

Двое старших детей смогли самостоятельно выбраться из жилища, их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает. Однако их маленькая сестра осталась в квартире и не выжила.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. Ход расследования поставили на контроль в прокуратуре.

