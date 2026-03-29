В дагестанском городе ввели режим ЧС из-за угрозы оползней

РИА Новости

Режим ЧС ввели в Буйнакске из-за угрозы оползней. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Вызывает тревогу ситуация в Буйнакске, где возникла угроза оползней», — рассказал он.

Меликов отметил, что жителей переводят в безопасные места. По его данным, в Тляратинском и Цумадинском районах сошли лавины, пострадавшие участки дорог закрыты.

До этого режим ЧС объявили в Хасавюртском районе Дагестана. Накануне на участке железной дороги Хасавюрт - Кади-Юрт обрушились два пролета железнодорожного моста, движение на этом участке было приостановлено.

Режим ЧС из-за сильных дождей введен и в Махачкале. По информации мэра Джамбулата Салавова, из подтопленных домовладений эвакуировали 250 человек, специальные службы ведут откачку воды из домов.

Житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru», что горожанам пришлось привязывать свои автомобили, чтобы их не унесло течением.

Ранее в другом российском регионе началось весеннее половодье.

 
