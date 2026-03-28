В Махачкале ввели режим ЧС из-за сильных дождей

В Махачкале ликвидируют последствия ливней и ввели режим ЧС

В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Городские службы перевели на усиленный режим работы, ведется ликвидация последствий, также планируется оказание помощи пострадавшим жителям.

Из-за сильных дождей на отдельных улицах пострадали частные домовладения. На месте работают аварийные бригады, а также специалисты МЧС по Республике Дагестан.

По поручению главы Махачкалы Джамбулат Салавов организовано расселение 60 человек, чьи дома пострадали из-за осадков.

После оценки ущерба пострадавшим пообещали выплатить денежные компенсации и оказать социальную поддержку.

Сотрудники МБУ «ЦОДД» Махачкалы помогают эвакуировать автомобили, застрявшие из-за подтоплений. В работах задействована вся специализированная техника учреждения.

Также проводится регулярный объезд подтопленных участков улично-дорожной сети, ведется мониторинг ситуации и обработка обращений жителей.

До этого пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» написала, что из-за непогоды специалисты зафиксировали технологические нарушения на объектах энергетической инфраструктуры в Махачкале и 14 районах республики. Их причиной послужили сильный ветер, скорость порывов которого достигала 24 м/с, и дожди.

Ранее в российском регионе началось весеннее половодье.