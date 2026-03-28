В Чечне ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей

В Чечне с 27 марта введен режим повышенной готовности на фоне ливней и ветра

В Чеченской Республике введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильными ливнями, сопровождаемыми порывистым ветром. Соответствующее решение было принято председателем правительства региона Магомедом Даудовым, пишет РИА Новости..

Согласно документу, «начиная с 19:00 27 марта 2026 года, органы управления и силы муниципального звена территориальной подсистемы единой госистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЧР переведены в режим «Повышенная готовность» с региональным уровнем реагирования».

Продолжительные и обильные дожди уже вызвали ряд проблем в регионе, включая перебои в электроснабжении, деформацию мостовых конструкций, подтопления территорий, а также оползни и камнепады. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций оказывают необходимую помощь населению, в том числе проводят работы по откачке воды с приусадебных участков и из подвалов жилых домов.

В Чечне продолжает действовать штормовое предупреждение, которое продлится до конца 29 марта.

До этого ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что сильные дожди, ливни и грозы начнутся в воскресенье в Чеченской Республике и Северной Осетии — Алании.

Ранее в Дагестане развернули оперштабы в связи с наводнениями.