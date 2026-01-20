В Москве 39-летняя женщина прокатилась в метро на сцепке вагонов

В Москве женщина прокатилась на сцепке вагонов в метро

В Москве женщину арестовали на семь суток за поездку на сцепке вагонов в метро. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. 39-летняя москвичка прокатилась на узле сцепления от станции «Чкаловская» до станции «Римская». Там ее сняли с состава работники метрополитена, после чего она покинула место происшествия.

В течение следующих суток полиция задержала нарушительницу. Женщина признана виновной в нарушении требований транспортной безопасности, ей назначено семь суток административного ареста.

До этого в московском метро задержали мужчин, проникших в тоннель ради эффектных фото. При личном досмотре у мужчин нашли рюкзаки с инструментами — домкратом, набором отверток, «болгаркой» и двумя фотоаппаратами. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Ранее на Урале школьник-зацепер прокатился на вагоне с серной кислотой.