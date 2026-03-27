СМИ узнали о готовности ОАЭ присоединиться к операции в Ормузском проливе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы применить свои военно-морские силы (ВМС), чтобы восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета The Financial Times, сославшись на источники.

По информации издания, Абу-Даби заявили Вашингтону и другим западным партнерам о готовности присоединиться к любому многонациональному военному объединению, которое потенциально будет действовать в Ормузском проливе. Более того, ОАЭ вместе с Бахрейном разрабатывают проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает предоставление мандата на проведение операции в стратегическом коридоре.

Как отметили журналисты, речи «о начале войны против Ирана» в данный момент не идет.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом блокировании Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. 22 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы Ирана.

Ранее в Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе.