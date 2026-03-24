Известного циркача арестовали по делу о гибели людей на пожаре в Москве

Суд отправил под арест на два месяца артиста Чернова по делу о пожаре в Москве

Суд отправил известного циркового артиста Евгения Чернова на два месяца под арест по делу о гибели людей на пожаре в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого стало известно, что 23 марта в квартире артиста на втором этаже жилого дома на Николоямской улице в Москве загорелся диван из-за непотушенной сигареты. Сам Чернов успел эвакуироваться, однако из-за пожара не выжили три человека, находившихся выше на несколько этажей.

По информации оперативных служб, при пожаре также пострадали четыре человека. В МЧС России уточнили, что сотрудники ведомства спасли 19 жителей дома, среди них — пять детей.

20 февраля на Новой Переведеновской улице в центре Москвы загорелся автосервис. По данным оперативных служб, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Ранее в Москве во время пожара из окна восьмого этажа выпал человек.