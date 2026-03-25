Врач рассказал, как одеваться ранней весной и не заболеть ОРВИ

Ранней весной уже можно отказаться от зимних вещей, но не следует переходить на слишком легкую одежду, так как можно заболеть. Об этом рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Учитывая, что сейчас постепенно теплеет, логично уменьшать теплоту носимой одежды. Однако это нужно делать разумно и без фанатизма. Слишком легкая одежда весной, когда погода переменчива — одна из основных причин ОРВИ. Воздух еще не прогрелся настолько, чтобы ходить в шортах и майках. Дело не только в температуре. При высокой влажности +5 ощущается как заморозок. Влажный весенний воздух быстро охлаждает организм, особенно если дует сильный холодный ветер. А поскольку запас прочности у организма после зимы, как правило, минимальный, такая «самоуверенность» может стать причиной переохлаждения и заболевания (ларингит, пневмония, бронхит, отит, воспаление почек)», — отметил он.

Людям, которые часто болеют, следует внимательно подбирать одежду и ориентироваться на погоду, подчеркнул врач.

«Лучше менять гардероб постепенно. Зимние вещи, конечно, уже не нужны. От 0 до +5 днем — время теплого демисезона. Если температура выше, подойдут легкая куртка, возможно, ветровка, свитер и шарфик или плащ. В любом случае, решая, что надеть, опирайтесь на свое здоровье и закалку. Если вы спортсмен с хорошим иммунитетом — можно одеться полегче. Если часто болеете — лучше перестраховаться», — советует эксперт.

