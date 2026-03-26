Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дождях

В последние выходные марта в столице полностью сойдет снег, спрогнозировала в комментарии kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, к концу месяца он растает и в Подмосковье. Сейчас на главной столичной метеостанции ВДНХ осталось 13 см снега, на юге Московской области — 28 см, а на севере региона он сошел весь.

Синоптики прогнозируют, что до конца недели осадков не будет, а 30 и 31 марта местами возможны небольшие дожди. Температура в столице и области при этом ожидается в 15…16 °C.

До этого синоптик Юрий Варакин отметил, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. На этом фоне снег уходит по 2-3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля его может остаться совсем мало там, где солнечные лучи пока не завершили активную работу.

