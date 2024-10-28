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Митинг против туризма в Испании попал на видео

Daily Mail: массовые протесты против туризма в Испании прошли в городе Сан-Себастьян

Жителей Испании, которые устроили митинг против туризма, сняли на видео. Запись опубликовало издание Daily Mail.

Известно, что активные протесты начались в городе Сан-Себастьян. Жители объединились и начали выкрикивать антитуристические лозунги, идя по улицам большой толпой.

«Туризм для некоторых является курицей, несущей золотые яйца, но для большинства это экономическая модель, которая нас душит», — прокомментировал мотивацию местных жителей один из организаторов митинга.

Против массового туризма выступают и другие регионы. Так, например, жители Канарских и Балеарских островов также высказывают свое недовольство, а на Тенерифе и вовсе митингующие устроили демонстративную голодовку.

По мнению многих, туризм уничтожает природу и острова, из-за него загрязняются водоемы и дорожает жилье. Против самих путешественников местные жители не выступают, их не устраивает сама «туристическая» модель.

Не так давно митингующих на Тенерифе начали называть «тупицами» после того как участники акции протеста стали оскорблять туристов.

Ранее была названа лучшая страна для приключенческого туризма.

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