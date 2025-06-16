В Испании прошла массовая антитуристическая акция, в которой приняли участие тысячи жителей страны. Об этом сообщает издание Catalan News.

По данным издания, акция прошла 15 июня в Барселоне и других популярных туристических городах, в том числе в Лиссабоне, на Ибице и в Пальме. Ее участники обвиняли иностранных туристов в жилищном кризисе и непристойном поведении. Сам протест прошел под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».

По информации полиции, участниками протеста стали 600 человек. При этом организаторы заявили о 3 тысячах митингующих.

8 июня около 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в центре Мадрида, организованной главной оппозиционной правой Народной партией. По словам лидера фракции Нуньеса Фейхоо, правительству следует провести выборы, а сделать это необходимо сейчас, поскольку действующего премьера «никто не выбирал».

Ранее испанцы призвали открыть границы для российских туристов.