В Испании жители популярных курортов вышли на улицы с лозунгами против туризма

Daily Mail: в Испании тысячи жителей вышли на улицы с лозунгами против туризма

Тысячи жителей Валенсии, Мадрида, Барселоны и Канарских островов вышли на улицы с лозунгами против чрезмерного туризма. Об этом пишет Daily Mail.

Испанию захлестнул кризис доступного жилья: стоимость аренды увеличивается из-за таких платформ, как Airbnb, готовых предоставить квартиры на короткий срок по всей Европе. Демонстранты маршировали, били в барабаны и размахивали плакатами с подписями: «Мое несчастье — ваш рай» и «Это наш дом».

По информации издания, многим путешественникам пришлось прятаться в своих номерах и арендованных домах.

На фоне протестов Агентство по защите прав потребителей Испании (FACUA) потребовало, чтобы платформа Airbnb заблокировала более 65 тысяч объявлений без лицензии.

10 мая сообщалось, что в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса. Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.

Ранее митинг против туризма в Испании попал на видео.