Пьют и мочатся на улице: Испания изгоняет британцев

Власти испанских курортов в страхе перед наступившим туристическим сезоном: они ждут очередного наплыва отдыхающих, которые будут пьянствовать и дебоширить на улицах и мочиться на тротуары.

В попытке сохранить спокойствие в испанском Бенидорме, расположенном в туристическом районе Коста-Бланка, в барах, ресторанах и отелях распространят «черный список» дебоширов, уже отметившихся в курортном местечке безобразным поведением. Эти меры власти принимают на основе жалоб владельцев заведений, а также памятуя об опыте прошлого года, когда один из популярных баров был закрыт из-за дебоширивших посетителей.

По информации Daily Star, список будет распространен среди владельцев туристических заведений, и в нем будут указаны имя, гражданство и номер паспорта проштрафившегося туриста.

В прошлом году в Коста-Бланке был закрыт бар Tiki Beach – местные жители пожаловались на антиобщественное поведение его клиентов. Деятельность заведения была остановлена по решению суда: в этом году он открылся вновь, но пока без названия.

Как сообщает Daily Mail, большая часть отдыхающих в этой местности – британцы: в 2015 году здесь даже было развернуто отделение британской полиции, которое призвано было утихомиривать пьяных сограждан. Такие же меры были приняты на Ибице и в курортном Магалуфе на Майорке, однако усилий британских стражей порядка оказалось недостаточно для того, чтобы уберечь популярные туристические зоны от граждан Великобритании, предающихся во время отдыха публичному пьянству и разврату.

Тогда же, в 2015 году, в Магалуфе на Майорке туристам запретили распивать алкогольные напитки на улице с 22.00 до 8.00 – полиция объявила, что вправе изымать любую тару, если ей покажется, что в ней алкоголь. Ограничения ввели и на проведение барных туров, в рамках которых группы туристов переходили от заведения к заведению: с 2015 года туристические фирмы имеют право организовывать только один такой тур в день с 20.00 до полуночи, причем количество человек в группе не должно превышать 20.

Ограничить потребление алкоголя и связанные с ним развлечения власти города решили после скандала, разгоревшегося в 2014 году, когда 18-летняя туристка из Великобритании во время такого тура вступила в оральный сексуальный контакт с 24 мужчинами за ночь, оказывая им услуги за бесплатный напиток. Это попало на видео, разлетевшееся по интернету, после чего организаторам туров запретили придумывать для участников игры и конкурсы сексуального характера.

Для туристов, отдыхающих в Магалуфе, с 2015 года введены и другие ограничения, по которым можно понять, чем они забавлялись раньше. Так, им запретили ходить в купальниках и плавках где-либо, кроме пляжа. Была введена и система штрафов — для тех, кто плюется и справляет малую или большую нужду на улице.

Кроме того, отдыхающим запретили прыгать с балконов в бассейны – это наказывается штрафом на сумму от 750 до 1500 евро.

За четыре года, прошедшие с момента введения ограничений, британские туристы не стали вести себя спокойнее на улицах городов Майорки. В марте 2019 года власти этого острова приняли дополнительные меры, направленные на ограничение потребления алкоголя отдыхающими. С апреля штрафы грозят и туристам, и барам: первым – за употребление алкоголя на некоторых улицах столицы острова Пальмы, вторым – за стимулирование потребления спиртного, в частности, введением «счастливых часов» и других промо-акций. Кроме того, туристам грозят санкциями со стороны закона и за антиобщественное поведение.

Обосновывая введение этих мер, вице-президент и министр инноваций Балеарских островов Бел Бюске заявил: «Этот предлагаемый закон поможет остановить антиобщественное злоупотребление алкоголем и избавиться от проблем, которые оно приносит», — заявил он.

Впрочем, критики сочли, что запреты направлены не по адресу. «Это бьет не по тому рынку, — утверждает представитель британской туристической ассоциации Abta Никки Уайт в беседе с Independent. – Как правило, отдыхающие на курортах формата «all inclusive» на Балеарских островах – не 22-летние, а семьи, которые ценят удобство и возможность контролировать бюджет. Ограничивая их выбор, можно вынудить их искать другое направление».