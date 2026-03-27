США и Израиль атаковали ядерный комплекс в Иране

Fars: США и Израиль атаковали ядерный комплекс с тяжеловодным реактором в Иране

США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе. Об этом сообщает Fars со ссылкой на местные власти.

В публикации отмечается, что комплекс был атакован в два этапа.

«Эти атаки не привели к жертвам, а с учетом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет», — отмечает агентство.

До этого портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники сообщил, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации войны на Ближнем Востоке, которые могут включать захват иранских островов Харк, Ларак или Абу-Муса.

Axios отмечает, что американское руководство еще не приняло решение о воплощении ни одного из этих планов, но серьезная военная эскалация станет более возможной, если не будет движения вперед в ходе американо-иранских переговоров и не будет открыт Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Трамп пообещал приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.