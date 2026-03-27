Стало известно решение суда по поводу лишения лицензии «Электросетей» Карапетяна

Суд в Армении оставил в силе решение о лишении «Электросетей» Карапетяна лицензии

Суд в Армении отклонил иск защиты российского бизнесмена Самвела Карапетяна касательно прекращения действия лицензии компании «Электрические сети Армении», оставив в силе решение регулятора. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил адвокат Вардан Алоян.

«Суд отклонил наш иск против прекращения действия лицензии «Электросетей», а это значит, что их действие останется приостановленным», — написал адвокат.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами назвал два сценария национализации «Электрических сетей Армении».

17 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении. Как рассказал его адвокат Армен Фероян, бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину.

На следующий день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна. Именно это решение было обжаловано бизнесменом в суде.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.