Стало известно решение суда по поводу лишения лицензии «Электросетей» Карапетяна

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд в Армении оставил в силе решение о лишении «Электросетей» Карапетяна лицензии
Суд в Армении отклонил иск защиты российского бизнесмена Самвела Карапетяна касательно прекращения действия лицензии компании «Электрические сети Армении», оставив в силе решение регулятора. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил адвокат Вардан Алоян.

«Суд отклонил наш иск против прекращения действия лицензии «Электросетей», а это значит, что их действие останется приостановленным», — написал адвокат.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами назвал два сценария национализации «Электрических сетей Армении».

17 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении. Как рассказал его адвокат Армен Фероян, бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину.

На следующий день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна. Именно это решение было обжаловано бизнесменом в суде.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!