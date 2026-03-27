Посольство РФ направит ноту в МИД Чехии в связи с нападением на Русский дом в Праге

Посольство России направит в МИД Чехии ноту, в которой потребует усилить меры безопасности в отношении объектов недвижимости РФ и сотрудников в связи с нападением на Русский дом в Праге. Об этом сообщили РИА Новости.

«Посольство направит в МИД Чехии советующую ноту, где вновь поставит вопрос об усилении чешскими властями мер безопасности в отношении объектов российской недвижимости и сотрудников РЗУ в Чехии», — отмечается в заявлении дипмиссии.

Заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов назвал террористической атакой нападение недвижимость России в столице Чехии. Он подчеркнул, что нападение было спланировано.

27 марта руководитель Русского дома в Праге Игорь Гиренко сообщил, что накануне вечером здание подверглось нападению. Неизвестные забросали учреждение бутылками с зажигательной смесью. Всего злоумышленники использовали шесть коктейлей Молотова, три из них не взорвались.

По данным чешского новостного портала iDNES.cz, сотрудники правоохранительных органов Праги начали расследование инцидента. В настоящее время стражи порядка ищут исполнителей атаки.

Ранее израильские войска ударили по Русскому дому в Ливане.