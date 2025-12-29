Размер шрифта
В МИД РФ объяснили, что мешает массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана

Кабулов: РФ не может привлекать рабочих из Афганистана из-за возможных радикалов
Нина Зотина/РИА «Новости»

Российская Федерация пока не может массово привлекать трудовых мигрантов из Афганистана, поскольку нет двусторонних механизмов контроля за их потоком и вероятны риски того, что среди рабочих могут быть радикалы. Об этом заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы не можем широко открыть свои двери - закон запрещает — в экономику массам людей, которых мы сами не уверены, что в состоянии контролировать», — сказал дипломат.

По его словам, существуют риски того, что при ненадлежащем контроле потока мигрантов из Афганистана, в нем могут оказаться «самые разные элементы, включая и деструктивные».

Кабулов отметил, что в будущем привлечение трудовых мигрантов из Афганистана возможно, но все должно быть упорядочено, отрегулировано и проконтролировано обеими сторонами. В настоящий момент таких возможностей нет.

При этом квота для рабочих из Афганистана составляет примерно 80 трудовых мигрантов в год, рассказал представитель МИД.

Ранее Афганистан предложил России привлекать трудовых мигрантов.

