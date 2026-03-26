Более 20 БПЛА атаковали Ленобласть, есть повреждения

В Ленобласти сбили более 20 дронов, есть повреждения в промзоне

В Ленинградской области ликвидированы более 20 дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что БПЛА уничтожают над Киришским районом. В промзоне Ленобласти есть повреждения.

В ночь на 26 марта в воздушном пространстве региона была объявлена опасность атаки беспилотников. Дрозденко предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.