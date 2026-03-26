Огнеборцы локализовали пожары на атакованных БПЛА объектах в Ленобласти

В Ленобласти локализовали возгорания в промзоне и порту Усть-Луга

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорания в порту Усть-Луга и промышленной зоне в Киришском районе Ленинградской области, возникшие в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в канале в мессенджере Max сообщила пресс-служба правительства региона.

«Продолжается контролируемое выгорание нефтепродуктов в поврежденных емкостях», — говорится в заявлении.

В нем утверждается, что угроза распространения огня на расположенные рядом объекты отсутствует.

Ночью с 24 на 25 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили более полусотни украинских дронов над территорией Ленинградской области. Информация о пострадавших не поступала. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, в результате атаки в порту Усть-Луга начался пожар.

Следующей ночью Ленобласть вновь подверглась налету БПЛА — в регионе сбили более 20 беспилотников. Атаку отражали в Киришском районе, после нее в промышленной зоне были зафиксированы повреждения.

