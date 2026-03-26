Средства ПВО с начала дня сбили 27 летевших на Москву дронов

Собянин сообщил о ликвидации средствами ПВО одного дрона, летевшего на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил глава города.

Всего в период с 00:00 до 13:00 мск средства ПВО сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве.

Утром 26 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны ликвидировали 125 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. Также средства ПВО перехватили БПЛА в Калужской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Тульской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Псковской, Смоленской, Новгородской областях и в Крыму.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе сбили более 20 летательных аппаратов. Атаку отражали в Киришском районе, после нее в промышленной зоне выявили повреждения.

