Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Средства ПВО с начала дня сбили 27 летевших на Москву дронов

Собянин сообщил о ликвидации средствами ПВО одного дрона, летевшего на Москву
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинский дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заявил глава города.

Всего в период с 00:00 до 13:00 мск средства ПВО сбили 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве.

Утром 26 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи над территорией страны ликвидировали 125 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря. Также средства ПВО перехватили БПЛА в Калужской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Тульской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Псковской, Смоленской, Новгородской областях и в Крыму.

Как рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в регионе сбили более 20 летательных аппаратов. Атаку отражали в Киришском районе, после нее в промышленной зоне выявили повреждения.

Ранее военный журналист объяснил рост числа украинских БПЛА, атакующих российские регионы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!