Аэропорт «Внуково» снова ввел временные ограничения

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения введены в воздушном пространстве «Внуково», аэропорт обслуживает рейсы по согласованию. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — говорится в сообщении представителя федерального агентства.

До этого сообщалось, что во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

25 марта стало известно, что московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями полетов. Чаще всего ограничения вводят из-за режима опасности атаки БПЛА.

Ранее аэропорт Шереметьево перешел на особый режим работы.