Домодедово временно перешел на особый режим работы

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, пресс-служба предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов.

Ночью 26 марта стало известно о том, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково был задержан или отменен вылет примерно 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 4:54 мск, из аэропорта вовремя не вылетели 22 самолета — в том числе в Москву, Анталью и Хургаду. Еще шесть рейсов отменили.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.