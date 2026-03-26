В Пулково десятки рейсов выбились из графика

В Пулково задержали или отменили почти 30 рейсов

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково вылет примерно 30 рейсов задержан или отменен. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации на 4:54, из аэропорта вовремя не вылетели 22 самолета — в том числе в Москву, Анталью и Хургаду. Еще шесть рейсов отменили.

В ночь на 26 марта в Пулково временно ограничивали прием и выпуск самолетов. Меры были введены в 1:11 и действовали чуть больше полутора часов.

В это время в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти предупредили местных жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. Вскоре средства противовоздушной обороны ликвидировали более 20 дронов над Киришским районом региона. В промзоне Ленобласти были зафиксированы повреждения. В 3:53 воздушная опасность в регионе была отменена.

