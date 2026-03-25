Силы ПВО уничтожили полсотни беспилотников над Ленобластью

Дрозденко: за время воздушной опасности над Ленобластью сбито 56 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности, объявленной в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время этой атаки были повреждены несколько объектов. В частности, в зоне порта в Усть-Луге ведется локализация возгорания. В Выборге была повреждена кровля жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

Дрозденко добавил, что отражение атаки БПЛА в Ленобласти по данным на 7:13 мск 25 марта продолжается.

23 марта Ленобласть подверглась крупнейшей атаке дронов с начала специальной военной операции. Из-за воздушной угрозы в аэропорту Пулково на девять часов вводили ограничения на прием и отправку рейсов, пассажиры ночевали в терминале на полу.

До этого основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил регионы, откуда могли стартовать украинские беспилотники для атаки на Ленобласть. По его словам, удалось определить два региона — это Сумская и Черниговская области, которые являются приграничными регионами Украины. Академик добавил, что Вооруженные силы России систематически отслеживают и поражают точки старта украинских БПЛА.

Ранее в Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи.