Число сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 14

Отражена атака шести беспилотников, летевших по направлению к Москве, а общее их число достигло 14. Об этом сообщил в Max мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
До этого мэр Москвы сообщил, что при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Кленово пострадал один человек, ему оказана вся необходимая помощь.
До этого сообщалось, что общее число беспилотников, сбитых 25 марта на подлете к Москве, достигло 16.
Не только столичный, но и другие регионы России сталкиваются с атаками дронов. Так, 25 марта в Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 08:00 по 13:00 по московскому времени уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России.
