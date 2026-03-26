Число сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 14

Собянин сообщил об уничтожении 14 БПЛА на подлете к Москве

Отражена атака шести беспилотников, летевших по направлению к Москве, а общее их число достигло 14. Об этом сообщил в Max мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого мэр Москвы сообщил, что при падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе села Кленово пострадал один человек, ему оказана вся необходимая помощь.

До этого сообщалось, что общее число беспилотников, сбитых 25 марта на подлете к Москве, достигло 16.

Не только столичный, но и другие регионы России сталкиваются с атаками дронов. Так, 25 марта в Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 08:00 по 13:00 по московскому времени уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России.

