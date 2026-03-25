В Минобороны назвали число уничтоженных над Россией беспилотников днем 25 марта

Минобороны: силы ПВО за пять часов сбили 85 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в MAX.

Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 08:00 по 13:00 по московскому времени.

БПЛА самолетного типа сбили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших в сторону столицы.

Утром в Минобороны РФ сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Москвой и Московской области, 389 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

