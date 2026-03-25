В продаже появились билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией

В России начали продавать билеты на пригородные поезда между Смоленском и белорусскими Витебском и Оршей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Запуск новых ... маршрутов будет способствовать дальнейшему развитию культурных и туристических связей между Россией и Республикой Беларусь», — поделился генеральный директор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Иван Конев.

Отмечается, что билеты на первые рейсы в начале апреля можно приобрести в кассах на станциях или онлайн на сайте РЖД. Поездка от Смоленска до Витебска займет два часа, стоимость билета составит 435 рублей в одну сторону. Поездка до Орши продлится 1 час 40 минут, билет обойдется в 500 рублей.

26 февраля Минтранс сообщал, что поезда российского производства для пригородного сообщения ЭП3Д начнут ходить между Смоленском и Оршей, а поезда РА-3 — на маршруте Смоленск – Витебск.

26 февраля президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет о развитии пригородного пассажирского сообщения между соседними регионами стран.

