Появились кадры атаки ВСУ на Кронштадт

Взрывы в Кронштадте во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали местные жители, они слышали несколько взрывов около 6:00. На предоставленных «Осторожно, новости» кадрах можно услышать два взрыва, после которых появилась яркая вспышка.

Несколько часов ранее назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ряд жилых домов и легковые машины получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кронштадт.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности, объявленной в регионе.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Ленинградской областью, 389 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
