В Минобороны назвали число уничтоженных дронов над Россией за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 389 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России 389 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В период с 23:00 мск 24 марта до 07:00 мск 25 марта военные нейтрализовали указанное количество дронов над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности, объявленной в регионе. Он уточнил, что во время этой атаки были повреждены несколько объектов.

Также мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.