Губернатор Петербурга рассказал о последствиях после атаки беспилотников

Беглов: несколько жилых домов повреждено в Кронштадте в результате атаки дронов

Несколько жилых домов и легковые машины получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кронштадт. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, у жилых домов повреждены лишь окна. Люди от атаки не пострадали.



Чиновник добавил, что власти организовали для жителей Кронштадта пункт горячего питания.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности, объявленной в регионе. Он уточнил, что во время этой атаки были повреждены несколько объектов.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Ленинградской областью, 389 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.