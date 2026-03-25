Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Губернатор Петербурга рассказал о последствиях после атаки беспилотников

Shutterstock

Несколько жилых домов и легковые машины получили повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кронштадт. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений инфраструктуры не зафиксировано, у жилых домов повреждены лишь окна. Люди от атаки не пострадали.
 
Чиновник добавил, что власти организовали для жителей Кронштадта пункт горячего питания.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников за время воздушной опасности, объявленной в регионе. Он уточнил, что во время этой атаки были повреждены несколько объектов.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 25 марта уничтожили над регионами России, в том числе над Ленинградской областью, 389 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!