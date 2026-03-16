На Украине отменили рейсы нескольких поездов

Шесть поездов 16-17 марта не выйдут на маршрутные рейсы в Сумской области Украины из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Укрзализныця».

В заявлении отмечается, что специалисты прилагают все усилия, чтобы поддерживать движение в регионе.

«Однако на некоторых участках нам придется его приостановить на несколько суток», — заявили в компании.

7 марта сообщалось, что железнодорожная инфраструктура в трех регионах Украины получила повреждения. Урон был нанесен объектам в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях. По данным оператора железных дорог Украины, маршруты некоторых поездов в этих регионах пришлось изменить.

В этот же день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. В частности, российские военнослужащие выпустили ракеты от оперативно-тактического комплекса «Искандер» по Киеву. Кроме того, в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Ранее российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины.