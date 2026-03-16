На Украине отменили рейсы нескольких поездов

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

На Украине отменили рейсы шести поездов из-за повреждений ж/д инфраструктуры
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

Шесть поездов 16-17 марта не выйдут на маршрутные рейсы в Сумской области Украины из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Укрзализныця».

В заявлении отмечается, что специалисты прилагают все усилия, чтобы поддерживать движение в регионе.

«Однако на некоторых участках нам придется его приостановить на несколько суток», — заявили в компании.

7 марта сообщалось, что железнодорожная инфраструктура в трех регионах Украины получила повреждения. Урон был нанесен объектам в Ровненской, Винницкой и Житомирской областях. По данным оператора железных дорог Украины, маршруты некоторых поездов в этих регионах пришлось изменить.

В этот же день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. В частности, российские военнослужащие выпустили ракеты от оперативно-тактического комплекса «Искандер» по Киеву. Кроме того, в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Ранее российские военные нанесли удары по энергетическим объектам Украины.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!