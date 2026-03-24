Украинский военный отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами

Украинский военный отправил жене и детям посылку со взрывчаткой. Об этом говорится на сайте полиции Николаевской области Украины.

Установлено, что мужчина умышленно положил в посылку с продуктами самодельное взрывное устройство. В результате детонации жена военнослужащего погибла. Также пострадали двое детей.

Во время обыска в квартире нашли еще семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное хранение оружия». Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Его мотивы устанавливаются.

До этого суд в России вынес приговор солдату ВСУ, который изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу Курской области, а также застрелил мужчину, пытавшегося спасти женщину. Украинский военный Владимир Парафило совершил свои преступления на территории села Русское Поречное в Суджанской районе в Курской области. Парафило назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее под Суджей нашли тела растерзанных ВСУ детей.