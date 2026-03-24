В Севастополе пострадавшим после взрыва в доме предоставили место размещения

Эвакуированные после взрыва в доме в Севастополе направлены в маневренный фонд

Всех эвакуированных после взрыва в жилом доме в Севастополе покинули пункты временного размещения и направлены для проживания в маневренный фонд. Об этом сообщили представители местных властей, передает ТАСС.

По данным МЧС, в доме №14 выгорели 10 квартир, разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами. Причина взрыва устанавливается, возбуждено уголовное дело.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

До этого глава региона Михаил Развожаев рассказывал, что минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в севастопольской многоэтажке.

Ранее в Следкоме исключили одну версию взрыва в Севастополе.