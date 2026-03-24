В Следкоме рассказали о версиях взрыва в Севастополе

Следователи не считают причиной взрыва в Севастополе утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют», — сказано в сообщении.

Эпицентр взрыва в доме находился на балконе квартиры на первом этаже, добавили в ведомстве.

В результате происшествия выгорели 10 квартир, еще от 30 до 60 были повреждены.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

Ранее в сети появились кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе.