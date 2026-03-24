Новый случай заражения оспой обезьян зарегистрировали в Петербурге

78.ru: петербуржца с оспой обезьян госпитализировали в состоянии средней тяжести
Еще один россиянин заразился оспой обезьян: случай заболевания зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местное издание 78.ru со ссылкой на свой источник.

По его словам, заболевшего положили в стационар, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагноз уже подтвержден лабораторными анализами.

Оспа обезьян входит в число наиболее опасных для россиян инфекций, эпидемиологические угрозы по которым будут нарастать в ближайшее время, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Предыдущая вспышка заболеваемости оспой обезьян произошла в Подмосковье и Петербурге в начале года, последнего из заразившихся выписали из больницы месяц назад. В обоих случаях инфекцию завезли в Россию путешественники, вернувшиеся из стран, где она распространена.

По словам медиков, коварство оспы обезьян в первую очередь заключается в неочевидности первых симптомов этого заболевания, из-за которых его поначалу можно принять за другие, более часто встречающиеся и менее опасные болезни.

