В Роспотребнадзоре заявили о нарастающей угрозе новых эпидемий

Глава Роспотребнадзора Попова перечислила семь опасных инфекций для россиян
Эпидемиологические риски в мире будут увеличиваться, и Россия должна быть к этому готова. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, ведомство в 2025 году отслеживало ситуацию как в России, так и за рубежом по ряду опасных инфекций, включая холеру, чуму, оспу обезьян, лихорадку чикунгунья, вирус Нипах и малярию.

Попова отметила, что эти угрозы сохраняются и ежегодно фиксируются в разных странах. Она также указала, что нестабильная социально-экономическая ситуация и гуманитарные кризисы в ряде стран Востока и Африки способствуют росту рисков.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в этих условиях необходимо быть готовыми к возможным новым вызовам.

До этого доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова предупредила, что появление нового патогена, который может вызвать высокую летальность среди людей, на сегодняшний день не исключается.

Ранее врачи предупреждали о росте респираторных инфекций весной из-за перепада температур и гиповитаминоза.

 
