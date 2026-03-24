Стюардессу выбросило на 100 метров из самолета после ЧП в аэропорту Нью-Йорка

Стюардесса чудом выжила, вылетев из самолета при аварии в аэропорту Нью-Йорка

Стюардесса борта Air Canada, столкнувшегося с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка, выжила после того, как ее выбросило вместе с креслом из самолета. Об этом сообщила дочь женщины канадскому телеканалу TVA Nouvelles.

По словам девушки, ее мать сидела в кресле позади пилотов и была пристегнута. После столкновения лайнера с пожарной машиной ее вместе с креслом выбросило из кабины на взлетно-посадочную полосу на более чем 100 метров. Несмотря на многочисленные переломы, стюардесса выжила.

«Это чудо. Ее нашли, и она все еще была пристегнута ремнями безопасности», — рассказала ее дочь.

Стюардессу госпитализировали, ее жизнь находится вне опасности. Сейчас она готовится к операции на сломанной ноге.

Утром 23 марта самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля, столкнулся на взлетно-посадочной полосе с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия пояснила, что столкновение произошло во время посадки самолета. На борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа, в пожарной машине — два человека. В результате происшествия оба пилота не выжили, еще более 40 человек пострадали.

После инцидента сервис Flightradar24 сообщил о временном закрытии аэропорта Ла-Гуардия. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

