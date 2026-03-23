Стало известно о погибших при столкновении в аэропорту в Нью-Йорке

Двое человек погибли в результате столкновения в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC News.
По информации журналистов, погибшими являются пилот и второй пилот воздушного судна.
23 марта в аэропорту Ла-Гуардия самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе. По информации журналистов, речь о пассажирском воздушном судне Bombardier CRJ-900. В результате столкновения пострадали десятки человек.
После инцидента сервис Flightradar24 сообщил о временном закрытии аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Там добавили, что после высадки пассажиров из самолета носовая часть самолета была приподнята.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства столкновения.
