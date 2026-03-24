Появилась информация о пострадавших в результате взрыва в Севастополе

Минздрав: 10 пострадавших находятся в больницах Севастополя после взрыва в доме
Десять пострадавших находятся в больницах Севастополя из-за взрыва в доме. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в числе пострадавших трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному пациенту медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кузнецов добавил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров для оказания помощи пострадавшим.

Взрыв произошел в доме на западе Севастополя около 23:50, 23 марта. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоящие во дворе дома.

Губернатор города Михаил Развожаев изначально сообщал о восьми пострадавших.

Ранее в сети появились кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе.

 
