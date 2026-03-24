В Свердловской области с рельсов сошел поезд

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода поезда в Серовском транспортном районе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел утром 24 марта на станции Серов-Заводской Свердловской железной дороги. С рельсов сошел пригородный поезд №6968, следовавший по маршруту Ивдель 1 — Серов.

В прокуратуре уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, а опрокидывания вагонов не было допущено. Сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

15 марта на станции Юдино в Татарстане произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел утром при производстве маневровых работ. В результате никто не пострадал, движение поездов не задерживалось.

12 марта в Тамбовской области с рельсов сошли пять вагонов поезда. Инцидент произошел на станции Жердевка. Девять порожних вагонов-зерновозов самопроизвольно выехали с путей на железную дорогу. После этого на стрелочном переводе станции пять вагонов сошли с рельсов и врезались в грузовик, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд.

Ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов.