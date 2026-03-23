Назван виновник пожара в доме на Николоямской улице в Москве

SHOT: виновником пожара в доме на Николоямской улице в Москве стал циркач Чернов

Виновником пожара в Москве, в результате которого погибли три человека, стал циркач Евгений Чернов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, в квартире гимнаста на Николоямской улице загорелся диван из-за непотушенной сигареты. 78-летний артист смог выбраться из квартиры и не пострадал. В результате происшествия погибли три человека: супружеская пара, жившая этажом выше, и еще один человек.

По информации оперативных служб, при пожаре также пострадали четверо человек. В МЧС России уточнили, что сотрудники ведомства спасли 19 человек, в том числе пять детей. Инцидент произошел 23 марта в девятиэтажном жилом доме.

20 марта в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом торгового центра. Ликвидацию пожара осложняла плотная застройка.

