Глава ДНР сообщил о предотвращении теракта в регионе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в регионе был пресечен теракт в отношении чиновника. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

«На днях удалось сотрудникам УФСБ донецкого совместно с коллегами предотвратить террористический акт. Хотели подорвать машину с одним из наших чиновников», — сказал Пушилин.

По его словам, злоумышленник был задержан и в настоящее время дает признательные показания.

20 марта в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании в ДНР россиянина, подозреваемого в подготовке покушения на представителей региональных органов власти. В ведомстве уточнили, что речь идет о 53-летнем мужчине, которого, по данным спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы для совершения террористического акта.

В декабре 2025 года в ДНР Южный окружной военный суд приговорил экс-сотрудника пограничной службы Украины Дениса Сторожука, который обвиняется в участии в террористической организации под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины и покушении на теракт, к 22 годам лишения свободы.

Ранее в Мелитополе задержали жителя Ростовской области за попытку подорвать чиновника, он получил 20 лет лишения свободы.