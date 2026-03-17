Жителя Ростовской области осудили на 20 лет за попытку подорвать чиновника в Мелитополе

Южный окружной военный суд приговорил 44-летнего жителя Ростовской области к 20 годам лишения свободы за попытку совершить теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По информации ведомства, в 2022 году Артем Краско установил контакт с сотрудником спецслужбы Украины, затем получил через тайник в Мелитополе взрывчатое вещество и компоненты самодельного взрывного устройства, которое затем собрал под руководством куратора. СВУ предназначалось для подрыва автомобиля, на котором передвигался один из сотрудников местной военно-гражданской администрации, уточнили в прокуратуре. Краско долго вел слежку за чиновником, намереваясь устроить взрыв, однако правоохранители задержали мужчину и выполнить свое задание он не успел.

Краско признали виновным по четырем статьям: ч. 3 ст. 205 (теракт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ст. 275 УК РФ (госизмена). Подсудимый проведет 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

Накануне за диверсию осудили студента из Архангельской области.

Ранее российский слесарь получил 15 лет колонии за передачу информации об авиадвигателях.

 
