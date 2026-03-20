В ДНР задержали россиянина, готовившего покушение на чиновников

ФСБ предотвратила теракт против чиновников в ДНР
В Донецкой народной республике задержали россиянина, подозреваемого в подготовке покушения на представителей региональных органов власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

В Центре общественных связей ведомства сообщили, что речь идет о 53-летнем мужчине, которого, по данным спецслужбы, завербовали украинские спецслужбы для совершения террористического акта.

Как уточнили в ФСБ, задержанный связался с кураторами через интернет и получил задание подорвать автомобиль одного из чиновников администрации ДНР.

Во время обысков у него обнаружили взрывное устройство на основе гексогена с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатых веществ. В ведомстве добавили, что задержанный дал признательные показания.

До этого на Алтае 18-летняя девушка по заданию «куратора» пыталась сжечь релейный шкаф. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Суд избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу. На движение поездов происшествие не повлияло.

Ранее в Москве задержали подрывника отделения банка.

 
