Врач рассказала, во сколько лет нужно проходить скрининг на рак

Первый скрининг — на рак шейки матки — нужно проходить женщинам в 18 лет, а мужчинам в 40 лет на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки (колоректальный рак). Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Мария Чистякова.

Скрининг помогает выявить опухоль на ранней стадии, когда еще нет клинических проявлений болезни. Некоторые виды скрининга в нашей стране можно пройти бесплатно через систему обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, в России разработаны программы скрининга для следующих видов онкологических заболеваний: рак молочной железы, шейки матки, колоректальный рак и рак предстательной железы.

«Женщины свой первый скрининг должны пройти в 18 лет. Он направлен на выявление злокачественных новообразований шейки матки и включает осмотр врачом акушером-гинекологом раз в год в возрасте 18 лет и старше, а также взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки с окрашиванием по Папаниколау (ПАП-тест) раз в три года в возрасте от 18 до 64 лет включительно. Также женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно раз в два года нужно проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез. Он включает маммографию обеих молочных желез в двух проекциях», – рассказала Чистякова.

Первый скрининг мужчинам нужно пройти в 40 лет. Это скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки (колоректальный рак). Исследование кала на скрытую кровь сдается раз в два года в возрасте от 40 до 64 лет включительно, раз в год в возрасте от 65 до 75 лет включительно.

«Также мужчинам нужно проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы. Определение простат-специфического антигена в крови проводится впервые в возрасте 45 и затем в 50, 55, 60 и 64 года», – рассказала врач.

Все люди в 45 лет должны проходить скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также посещать врача для выявления визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

«При выявлении отклонений на данном этапе с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания пациент может быть направлен к профильным специалистам, в том числе к онкологу», – заключила врач.

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